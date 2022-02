Mussomeli – Nel salone parrocchiale Cristo RE convocate assemblee congiunte Fratres e Misericordia approvazione bilancio 2021

MUSSOMELI – Riunione congiunta presso il salone della Parrocchia Cristo Re, in prima convocazione alle ore 18,30 ed occorrendo – in seconda convocazione – alle ore 19,30 che si terrà DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 per l’Assemblea annuale dei donatori FRATRES e dei volontari della MISERICORDIA, convocata rispettivamente dal Presidente Vincenzo Sorce e dal Governatore Vittorio Catania, per discutere e deliberare sui rispettivi ordini del giorno: PER LA FRATRES: 1)Relazioni sociali del Presidente; 2)presentazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021 e del bilancio preventivo 2022;3)Relazione dei Sindaci Revisori; 4)Dibattito;5) approvazione del bilancio e delle relazioni; 6)Nomina Commissione elettorale per assemblea 2023

PER LA MISERICORDIA: 1) Presentazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021 e preventivo per il 2022; 2) Relazione del Ex Governatore sull’attività svolta nel 2021. Relazione del neo Governatore sull’attività da svolgere nel 2022. 3) Relazione dei revisori dei conti al bilancio chiuso al 31/12/2021; 4) Dibattito; 5) Approvazione del bilancio e delle relazioni; 6) Varie ed eventuali. Durante l’incontro assembleare saranno effettuate le premiazioni ai Fratres per le 10-25-35-50 donazioni di sangue effettuate e, nel rispetto delle norme Anti-Covid non sarà previsto il consueto ristoro. I partecipanti dovranno munirsi di mascherina FFP2 e green pass. Prima dell’Assemblea è prevista la S. Messa presso la PARROCHIA CRISTO RE, alle ore ore 18,30.