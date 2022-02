Mussomeli, Coordinamento cittadino F.I. in difesa del deputato regionale Mancuso

MUSSOMELI – Dopo l’intervento del coordinamento provinciale Forza Italia agli attacchi all’onorevole Mancuso da parte del sindaco Catania sulla questione assunzione medici extra UE all’Ospedale Longo di Mussomeli, interviene anche, il coordinamento cittadino Forza Italia:

“Come si può accusare di non curarsi del territorio , l’unico Onorevole sempre presente. Basti pensare agli interventi sulla viabilità provinciale finanziati tutti dalla regione grazie al quotidiano lavoro dell’Onorevole Mancuso .Parliamo del suo impegno per la sanità e in particolare per l’ospedale di Maria Immacolata Longo di Mussomeli : Istituzione reparto di endoscopia ,oculistica, sollecito Asp per medici in pronto soccorso , sollecito e arrivo di Operatori Socio Sanitari, impegno continuo per un buon funzionamento della radiologia, abbiamo fatto tutto affinché la chirurgia tornasse a funzionare con solo il dr Sorce nonostante il Sindaco si preoccupasse dei costi per i chirurghi. Lungodegenza prossima all’apertura visto l’incarico avuto ad interim Dal dr Sciarrino. Potremmo continuare fino a domani sull’impegno costante del Deputato Michele Mancuso, e parliamo d’impegno fatto silenziosamente senza sbandierare a destra e a manca quello che ha fatto o farà. In questo si distingue, per la sua semplicità nello svolgere il lavoro di deputato per cui è stato chiamato , ripetiamo “Deputato “ che ama la propria provincia e che mette costantemente in campo e a disposizione qualsiasi risorsa adeguata per la buona riuscita del problema, con tutti gli oneri ed onori del caso. Per non di meno l’impegno nel promuovere il diritto costante alla salute con cognizione di causa. Concludiamo dicendo che preferiamo i fatti anziché le parole ”