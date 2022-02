Musica: Mahmood e Blanco in vetta a chart di Spotify Italia

La classifica Spotify dei singoli piu’ “streammati” in Italia negli ultimi sette giorni e’ dominata dai brani presentati in gara alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La classifica finale del Festival e’ diversa da quella del gradimento del pubblico una volta metabolizzati tutti i brani della kermesse, le due chart convergono solo sulla prima posizione, occupata in entrambi i casi da Mahmood e BLANCO con “Brividi”, ad oggi nella top 50 delle canzoni piu’ ascoltate al mondo sulla piattaforma.

Seconda posizione dove troviamo Irama con “Ovunque sarai”, brano che a Sanremo ha sfiorato il podio. Impennata fino al gradino piu’ basso del podio per Sangiovanni, bocciato dalla critica al Festival con la sua “Farfalle”, ma fatto velocemente risalire su dal televoto.

Nuova entrata in quarta posizione, si tratta del nuovo singolo del rapper Shiva, una ballad urban dedicata alla fidanzata dal titolo “Pensando a lei”. Scende al quinto posto “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista, canzone che tra l’altro chiude un cerchio aperto l’anno scorso con il debutto al festival con “Amare”, proseguito con l’uscita del disco “Mymamma”, con un tour dai forti tratti teatrali, tipici del progetto, e con il romanzo “Maimamma”.

In sesta posizione nella classifica Spotify troviamo “Dove si balla” di Dargen D’Amico, altro brano particolarmente divertente e che ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Deludente in termini di risultati il Festival di Rkomi, che comunque continua a riscuotere un enorme successo di pubblico, a Sanremo ha cantato “Insuperabile”, qui al settimo posto.

Nuova entrata in ottava posizione, ma si tratta di un altro brano estratto dalla playlist del Festival, classificato ultimo nella classifica finale della kermesse ma diventato un vero e proprio tormentone grazie al passaparola social, parliamo di Tananai e della sua “Sesso occasionale”. Ancora un brano in gara al Festival al nono posto, si intitola “Virale” e sul palco dell’Ariston lo ha cantato Matte Romano, giovane conosciuto grazie alla sua attivita’ su Tik Tok. La top ten la chiude Elisa con “O forse sei tu”.