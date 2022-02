Marianopoli, interrogazione dei consiglieti Noto e Cannella su contributi ad attività commerciali ed artigianali

MARIANOPOLI – Con una nota del 27/02/2022 indirizzata al Sindaco e per conoscenza Al Signor Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali di opposizione Grazia Noto e Giuseppe Cannella del gruppo consiliare “Progresso e Coerenza” hanno chiesto di sapere se, in esecuzione dell’Avviso Pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Marianopoli, fatto in forza del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, il Comune ha provveduto a liquidare a tutti i richiedenti il relativo contributo economico. In particolare nella nota di Grazia Noto e Giuseppe Cannella si legge: – che i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, stabiliscono che: “65-ter. Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; – che il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne e che lo stesso è incrementato di euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19; – che con le deliberazioni della Giunta Municipale n. 90 del 29.12.2020 veniva approvato l’Avviso per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Marianopoli; – che con Avviso Pubblico n. 491 del 14/07/2021 venivano riaperti i termini per la richiesta di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Marianopoli; – che l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con l’Avviso n.491 era pari a (per l’Annualità 2020) € 34.463,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato. Ed ancora hanno rappresentato: – che le attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Marianopoli le quali hanno presentato richiesta di contributi a fondo perduto per le spese di gestione relative all’anno 2020 come previsto dall’Avviso Pubblico n. 491 del 14/07/2021, alla data odierna, lamentano di non aver ricevuto ancora alcun positivo riscontro da parte dell’Amministrazione; – che gli scriventi consiglieri comunali, per quanto sopra, ritengono che sia doveroso da parte dell’Amministrazione, qualora non l’avesse già fatto, di provvedere, in esecuzione del suddetto Avviso n.491/2021, a riconoscere e liquidare il contributo a fondo perduto per le spese di gestione in favore delle attività commerciali ed artigianali aventi diritto. Per quanto sopra i consiglieri Grazia Noto e Giuseppe Cannella, hanno chiesto di conoscere se non si è ancora provveduto a riconoscere e liquidare agli aventi diritto il contributo a fondo perduto sopra citato e nel caso codesto Comune non vi abbia ancora provveduto di volervi provvedere. I Consiglieri Comunali.