Manutenzione del manto stradale della S.P. 38 Mussomeli- Caltanissetta

Dopo più di 20 anni si mette mano seriamente alla viabilità Mussomeli-Caltanissetta. Entro questa settimana si prevede il completamento di questo primo intervento di manutenzione del manto stradale. Grazie a questo

intervento che ha trovato copertura con i fondi dell’APQ Infrastrutture, sono stati bitumati i punti più critici dell’arteria viaria (oltre 5 km).

Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, l’Assessore Marco Falcone, il commissario della provincia Duilio Alongi, il funzionario del genio civile Luigi Di Natale e la Ditta che ha realizzato i lavori. Questo è un primo passo a cui seguirà l’intervento più corposo da oltre 14 milioni di euro, di cui si aspetta a giorni la chiusura del procedimento di definizione del progetto per il successivo avvio delle procedure di gara. Con quest’ultimo, corposo, intervento in fase di definizione si prevede invece:

• la ricostruzione del ponte; • la sistemazione del movimento franoso che si registra al Km 10 c.da Reina;

• il consolidamento di altri due tratti interessati da movimenti franosi

• la manutenzione e sistemazione delle banchine

• la bitumatura del manto stradale;

Dopo quattro anni di intenso lavoro sul fronte viabilità arrivano i primi frutti. Continuiamo a lavorare per migliorare la fruibilità del nostro territorio!!! (Il Sindaco (Giuseppe Sebastiano Catania)