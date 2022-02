Il Rotary club dona tablet agli Istititi comprensivi di Mussomeli

MUSSOMELI – Il Rotary club service di Mussomeli da sempre impegnato in attività di servizio nell’ambito sociale a favore della cittadinanza e delle classi meno abbienti continua nel suo impegno sociale. Infatti nell’ambito delle iniziative dedicate alle scuole , il Distretto 2110 del quale fa parte il club , a seguito di una sovvenzione umanitaria da parte dell’Agenzia Governativa Americana USAID , ha deciso di portare avanti un progetto nel campo della didattica a distanza -DAD- per venire incontro alla esigenze delle famiglie meno abbienti. Tale progetto prevede la consegna a delle Istituzioni Scolastiche di alcuni TABLET che dovranno essere dati in comodato d’uso , ma senza restituzione, agli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti individuati dallo stesso Istituto. Nell’ambito di tale progetto il Club , Presieduto da Giuseppe Misuraca, d’intesa con il direttivo, ha deciso di donare i primi 3 Tablet agli Istituti Scolastici Paolo Emiliani Giudici e Leonardo Da Vinci entrambi diretti dalla D.ssa Alessandra Camerota . Oggi pertanto , nei locali dell’Istituto Comprensivo P.E Giudici si è svolta la cerimonia della consegna dei TABLET da assegnare i ragazzi meno abbienti , alla quale oltre al Presidente del Club Giuseppe Misuraca e la Dirigente Scolastica D.ssa Alessandra Camerota , hanno partecipato anche il Dr. Giuseppe Di Carlo ed il Rag. Vincenzo Pavone , rispettivamente V. Presidente e Tesoriere del Club. Il Presidente Giuseppe Misuraca ha voluto approfittare dell’occasione per anticipare una prossima iniziativa ( che segue a quella dell’adozione di due arnie ) dal titolo “ Gli abitanti dell’alveare “ finalizzata alla studio e tutela delle api con l’intento di coinvolgere gli alunni delle scuole elementari .