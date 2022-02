Il Rotary Club Caltanissetta organizza donazione volontaria del sangue per sostenere il progetto “Autosufficienza Sangue”

CALTANISSETTA. Il Rotary Club Caltanissetta, di cui è presidente Francesco Giuseppe Daina, proseguendo le attività mirate a implementare la Donazione volontaria del sangue e a far ottenere cosi l’autosufficienza all’Ospedale Sant’Elia (Progetto denominato “Autosufficienza sangue”), ha organizzato una manifestazione per promuovere la donazione volontaria che si svolgerà giorno 23 febbraio dalle 8,30 alle 13,30 nell’isola pedonale di Corso Umberto nei pressi del Palazzo del Comune di Caltanissetta, realizzata da Rotary, Rotaract e Interact Caltanissetta in sinergia con l’ U.O. Medicina Trasfusionale del Sant’Elia e le Associazioni di donatori volontari del sangue presenti in città, ossia AVIS e FIDAS.

La FIDAS metterà a disposizione l’autoemoteca qualora qualche donatore abituale volesse effettuare la donazione quella mattina o altri, non ancora donatori abituali, richiedessero di fare le analisi preventive alla donazione.

AVIS, Club Service e U.O. Medicina Trasfusionale cureranno contestualmente l’attività promozionale mirata a divulgare la cultura della donazione volontaria del sangue per diffondere il messaggio di solidarietà e senso civico insito nell’atto della donazione volontaria. Obiettivo ultimo è quello di raggiungere la piena Autosufficienza del nostro Ospedale con un numero di sacche di sangue adeguato a coprire l’intero fabbisogno per in interventi chirurgici, emergenze e trasfusioni ai thalassemici.