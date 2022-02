Giornata dei Calzini Spaiati: promuovere l’unicità per rispettare la divesità

Con l'hashtag #calzinispaiati2022 oggi viene diffusa sui social la campagna di sensibilizzazione per sostenere la diversità

Con l’hashtag #calzinispaiati2022 oggi viene diffusa sui social la Giornata dei Calzini Spaiati. Un’opportunità che, parte dalle scuole e si estende alla vita di ogni giorno, che insegna a rispettare la diversità di ciascun individuo atttraverso la promozione del singolo.

Un concetto che ha alla base il presupposto dell’ “Equità” nella quale tutti possono raggiungere un obiettivo se si prendono in considerazione i differenti punti di partenza ed esigenze personali.

I “calzini spaiati” sono un messaggio simbolico che serve a sottolineare come non sia necessario dare un’etichetta di “giusto” o “sbagliato” o dover necessariamente conformarsi alla massa. Ciascuno può esprimere la propria individualità, raccontarsi ed essere valorizzato per ciò che è.

L’idea iniziale è venuta a una maestra di Udine, Sabrina Flapp, per sensibilizzare sul tema dell’autismo e sottolineare l’importanza della solidarietà, dell’inclusione e della “speciale normalità” di ciascuno. L’insegnante ha invitato i propri alunni a presentarsi in aula con “calzini spaiati” lasciando loro la possibilità di scegliere dimensioni, colori e fantasie. Unica commessa: essere “diversi”.

Un’attività che ha immediatamente conquistato l’attenzione e l’interesse di tutta l’Italia che ha deciso di “istituzionalizzare” questo momento.

Un calzino è… un calzino! Non importano colori, forme e dimensioni! Un calzino rimane tale anche senza un altro identico e lo stesso vale per le persone: tutte diverse ma tutte uguali.

Il primo venerdì del mese di febbraio di ogni anno, da nove anni, tutti sono invitati a indossare “calzini spaiati” e, se possibile, a postare una foto sui social con l’hashtag #calzinispaiati2022

Oggi non lasciamo nessun calzino solo nel cassetto e indossiamo calzini spaiati per dimostrare che la diversità è colore, originalità e ricchezza.