Montedoro. Sindaco e amministrazione comunale si stringono alla famiglia e agli amici del turista belga morto tragicamente

MONTEDORO. La comunità di Montedoro piange la scomparsa di Frederic Heyden. All’indomani dell’avvenuto ritrovamento di Frederic Heyden, il turista belga 49enne sparito, la comunità montedorese ha inteso stringersi alla famiglia e agli amici del turista belga morto tragicamente.

“In queste ore di dolore – si legge in una nota – desideriamo esprimere il nostro più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del signor Frederic Heyden, cittadino belga che si trovava in visita nel nostro paese”. L’amministrazione comunale, infine, ha inteso stringersi con affetto alla famiglia del turista e ai suoi cari, ai quali va l’abbraccio di tutta Montedoro.