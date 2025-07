Sommatino. Il 7 e 8 luglio istituito divieto temporaneo di sosta e transito in via Trabia dalle 8 alle 17

SOMMATINO. Divieto Temporaneo di Transito e Sosta ambo i lati in Via Trabia – tratto compreso tra l’incrocio con Via Regione Siciliana e l’incrocio con Via Crispi dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nei giorni di LUNEDÌ 7 e MARTEDÌ 8 Luglio.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha anche spiegato che tale divieto é istituito per consentire l’esecuzione di un intervento di riqualificazione urbana e rifacimento stradale. La stessa amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare al fine di garantire la buona riuscita dei lavori.