Tragica fine per un uomo di 57 anni scivolato nel canale per recuperare il suo cane

Tragedia a Settimo Milanese. Un uomo di circa 57 anni è scivolato nel canale per recuperare il cane ed è stato trascinato dall’acqua. Il suo corpo è stato recuperato a Cornaredo. L’uomo, secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra fosse sceso nel canale per recuperare il cane che era scivolato nel corso d’acqua. Al momento non si conoscono le sue generalità.

I vigili del fuoco sono stati allertati per un uomo caduto nel canale nei pressi della strada provinciale 173 a Settimo Milanese. Durante le ricerche è arrivata la segnalazione di un corpo nel corso d’acqua che lambisce via Monzoro a Cornaredo. Una squadra è giunta sul posto, ha recuperato la vittima ma, nonostante la rapidità delle operazioni di salvataggio, per lui non c’era già più nulla da fare.

Sul posto oltre ai vigili del Fuoco di Milano anche un’ambulanza con i volontari della Croce Azzurra di Trezzano sul Naviglio e l’automedica inviate dalla centrale operativa del 118 di Milano. A Settimo Milanese anche i carabinieri della Compagnia di Corsico che ora stanno effettuando le indagini del caso. (NTW Press)