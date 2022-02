Caltanissetta, venerdì un convegno sulla “Bellezza della salvaguardia dell’ambiente”

Nell’ambito del ciclo di iniziative proposte dall’associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, che prevedono incontri tematici e mostre sul tema della “bellezza”, avrà luogo venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 17.00, la conferenza: “Bellezza della salvaguardia dell’ambiente”. Relatore Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia, moderatore Antonio Vitellaro, presidente della Società Nissena di Storia Patria.

L’incontro è ospitato presso l’Hathor Academy di Maria Antonina Vitello, in via Salvati n. 99, Caltanissetta (tel. 093427549 – 3930942571).

A partire dai termini “ambiente” e “paesaggio” e dall’art. 9 della Costituzione Italiana, il prof. Leandro Janni mostrerà e commenterà immagini relative alla straordinaria bellezza ma anche alle molteplici ferite presenti nel controverso contesto della Sicilia.

Nella stessa sede di via Salvati n. 99, è in corso la mostra “Cantico alle bellezze per respirare della bellezza” con immagini, foto e opere pittoriche di Rosario e Pietro Gaggi, Inaugurata il 23 dicembre scorso, alla presenza del vicario della Diocesi di Caltanissetta, monsignor Onofrio Castelli, la mostra è visitabile fino al I aprile 2022, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, nei giorni feriali.

«La mostra fa da sfondo ad alcune iniziative culturali dedicate alle diverse bellezze del vivere umano che, se vissute e praticate con impegno, consapevolezza e dedizione, arricchiscono l’animo, ingentiliscono il cuore, nobilitano l’uomo. Vengono affrontate tematiche diverse: fiori, creato, ambiente, salute, poesia, musica. Si tratta di argomenti diversi, ma accomunati dal gusto e dalla ricerca di ciò che è bello. L’ultimo argomento trattato è la Costituzione Italiana, nata dall’armoniosa condivisione delle diverse anime che l’hanno partorita. Nel 2022 ricorre il 75° anno della sua promulgazione e ci sembrava opportuno farne echeggiare lo splendore dei principi ispiratori» – afferma il presidente dell’associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, dr. Stefano Vitello.