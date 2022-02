Caltanissetta, FILLEA CGIL: “Basta morti bianche, la prevenzione è il vaccino del lavoratore”

Il Segretario Fillea Cgil di Caltanissetta Francesco Cosca ha diffuso una nota nella quale ha sottolineato la gravità delle condizioni di lavoro alle quali sono sottoposte le persone che svolgono un’occupazione.

“Non è accettabile vedere le problematiche occupazionali che perseverano nel nostro territorio – hanno commentato durante una riunione di direttivo -, le difficoltà che i lavoratori trovano nel trovare lavoro e poi nel mantenerlo, spostandosi da un territorio ad un altro pur di dare serenità alle famiglie, soprattutto faceva emergere il lavoro in sicurezza, cioè non a rischio infortunio mortale”.

La FILLEA CGIL denuncia questo stato di situazione e mette la sicurezza prima di ogni cosa, “non può un lavoratore uscire la mattina e non fare rientro a casa, è umanamente terribile. Lavorare in sicurezza è per noi importante e solo attraverso una sana e tranquilla programmazione del lavoro si possono evitare infortuni mortali – hanno commentato -. Non basta scrivere nel testo unico sulla sicurezza che l’impresa debba adottare tutti i D.P.I (dispositivi di sicurezza) se poi si lavora senza regole e senza alcuna rigorosa vigilanza”.

La FILLEA CGIL si mostra vicina ai familiari del lavoratore Francesco Gallo e a gran voce farà sentire il dolore che una famiglia, non può e non deve provare.

“In più occasioni – ha concluso il sindacato – abbiamo chiesto agli organi competenti più attenzione, più vigilanza nelle fasi di lavorazione, dobbiamo sempre più inculcare la cultura del lavoro e la sicurezza deve avere priorità prima di tutto, poiché la sicurezza non è mai troppa. Il nostro “Vaccino” deve essere la prevenzione”.