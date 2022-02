Calcio. E’ morto Maurizio Zamparini, ex patron di Venezia e Palermo

E’ morto Maurizio Zamparini, ex presidente di PALERMO e Venezia. Zamparini aveva 80 anni, ed è deceduto questa notte nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. A Natale Zamparini era stato ricoverato in terapia intensiva, a Udine, operato d’urgenza per una peritonite.

Dopo qualche giorno era tornato a casa, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Zamparini aveva acquistato il PALERMO dopo essere stato presidente del Venezia. Con lui il club siciliano aveva raggiunto la promozione in serie A dopo trent’anni, e poi una storica qualificazione in Coppa Uefa e in Europa League. Era poi stato coinvolto in vicende giudiziarie e il PALERMO era arrivato al fallimento, ripartendo dalla serie D.