Arrestata infermiera che iniettava soluzione fisiologica al posti dei vaccini anti Covid e certificava tamponi fasulli per Green Pass

Un’infermiera di 49 anni dell’Asl di Piacenza è stata arrestata mercoledì perché accusata di aver iniettato soluzione fisiologica al posto dei vaccini e certificato tamponi fasulli per garantire il Green Pass a no vax compiacenti in cambio di soldi. La donna aveva approntato un vero e proprio tariffario: 250 euro per una inoculazione fasulla, 500 euro per falsificare un tampone. La professionista, che non era una no-vax ma regolarmente vaccinata, è accusata di falso e corruzione.

L’infermiera è stata arrestata nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Piacenza, in cui risultano 25 indagati in tutto. Ai domiciliari un complice. Le accuse sono corruzione e falso. Sono stati sequestrati, e annullati, i Green pass a 18 persone di Piacenza che si sarebbero rivolte all’infermiera, che in passato aveva prestato servizio negli hub vaccinali della città emiliana. Ma il numero potrebbe essere più elevato.