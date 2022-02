Adriana Sorce eletta presidente Commissione Affari Generali Comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Nel pomeriggio di ieri si è insediata la commissione consiliare affari generali del comune di Mussomeli. Dopo l’insediamento si è proceduto alla elezione del presidente della commissione. “Ringrazio- ha scritto in una nota l’eletta – i miei colleghi consiglieri, Salvatore Castiglione e Ruggero Mancino, componenti della stessa commissione, che all’unanimità hanno espresso il loro voto favorevole nei miei confronti, indicandomi come Presidente. Questa attestazione di stima mi onora e, al tempo stesso, mi carica di responsabilità.Metterò in campo tutto il mio impegno, al pari ne sono certa degli altri due miei colleghi, per dare suppporto ai lavori di aula, offrendo il contributo di operosità e fattività necessario, a beneficio della nostra comunità cittadina”.