Zafarana (M5S): “Alle imprese artigiane contributi per 38 milioni di euro, adesso il governo regionale acceleri”

“Accelerare i tempi per erogare i 38 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese artigiane e che sono finalmente arrivati in Sicilia, dopo 10 anni di attesa, a Gennaio del 2021. Il governo regionale recuperi adesso il ritardo accumulato”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, dopo che la commissione Attività produttive all’Ars ha emesso il parere previsto per legge, nel corso della seduta di oggi, in merito alle modalità operative per la concessione di contributi finalizzati alla copertura degli interessi di operazioni di credito agevolato in favore delle imprese artigiane.

“L’ingente stanziamento nazionale di 38 milioni di euro si è concretizzato – ricorda Zafarana – grazie all’impegno della deputazione del Movimento 5 Stelle, che ha seguito l’iter legislativo nazionale, sbloccando così risorse spettanti annualmente alla Sicilia, ma bloccate da un decennio. All’Ars ho svolto il mio ruolo ascoltando in audizione le associazioni di categoria per definire insieme a loro le modalità di utilizzo ed erogazione di queste risorse. Chiediamo che il governo adesso acceleri nel compiere tutti gli atti necessari affinché i contributi possano essere richiesti e ottenuti nel più breve tempo possibile dalle piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore pulsante del nostro tessuto economico”.