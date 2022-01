Villalba, affluenza per le vaccinazioni: “430 nel solo pomeriggio”

VILLALBA- Si è conclusa ieri la giornata di vaccinazioni a Villalba. Sono state somministrate – dice il sindaco Maria Paola Immordino – in un solo pomeriggio 430 dosi è stato un gran risultato e per questo voglio ringraziare i cittadini di Villalba che come sempre mostrano un grande senso di responsabilità, dimostrando di aver ben compreso che l’ unica arma che abbiamo contro questo virus è proprio il vaccino.

Voglio ringraziare i dirigenti dell’ Asp di Caltanissetta per questa importante opportunità che da ai Comuni della provincia di poter ricevere il vaccino nel proprio paese. Grazie al Dott. Benedetto Trobia e ai nostri eccezionali medici di famiglia Dott. Nino Spera e Dott. Giuseppina Alessi che non si sono risparmiati in tutto questo lungo periodo di pandemia. Un grazie di cuore ai dottori Gero Valenza, Pippo Montesano per l’ importante collaborazione, che ci ha permesso di vaccinare tutti coloro che ne hanno fatto richiesta senza troppi disagi nonostante l’ elevato numero di vaccini in così poche ore. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’ importante contributo di infermieri, medici e amministrativi, volontari del servizio civile, operatori del 118, impiegati dell’ ufficio protocollo che hanno gestito le prenotazioni, il nostro vigile urbano ed infine la mia preziosa squadra formata dagli assessori e consiglieri che come al solito lavorano in prima linea senza risparmiarsi”.