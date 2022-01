Ventidue nuovi contagi da Covid a Vallelunga. In totale i casi sono 270

VALLELUNGA. A Vallelunga la curva del Covid non vuol saperne di salire verso l’alto. Nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 22 i nuovi casi di contagio al Covid. Il tutto a fronte di nessun caso di avvenuta guarigione e di due ricoveri.

Si tratta di un numero di nuovi positivi non indifferente, dal momento che non è risultato in alcun modo assistito da dati circa persone guarite nelle ultime 24 ore. Pertanto, il numero delle persone positive al Covid a Vallelunga è salito a quota 270, di cui due ricoverati.