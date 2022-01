Sommatino. Covid. Il sindaco: “Soddisfatti dalla riunione con Prefettura, Asp, Federfarma e Dirigente ufficio scolastico regionale”

SOMMATINO. Si è svolta questa mattina la riunione con la Prefettura, l’Asp, il Dirigente dell’ufficio scolastico regionale Caltanissetta-Enna, Federfarma. Una riunione alla quale ha preso parte anche il sindaco di Sommatino Elisa Carbone.

“In particolare – ha detto – l’ASP ha illustrato l’andamento dei contagi sottolineando come l’incidenza dei positivi si stia riducendo e come i dati dei ricoveri interessino i soggetti non vaccinati. Inoltre, l’ufficio competente dell’ASP ha chiarito che lo screening di massa prima del rientro a scuola è privo di validità scientifica e che sono in atto i monitoraggi delle scuole secondo le modalità previste ed il calendario approvato”.

Il sindaco ha poi concluso: “L’Asp ha sottolineato l’importanza delle vaccinazioni e per questo ha dato disponibilità agli hub vaccinali nelle scuole. Siamo soddisfatti perché abbiamo più volte richiesto la possibilità di effettuare le vaccinazioni nel territorio comunale anche per la fascia 5-11 anni. Per questo ci siamo subito dichiarati favorevoli e messi al servizio per realizzare questa iniziativa a Sommatino”.