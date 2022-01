Santa Caterina. Aperti i termini di presentazione delle istanze di accesso ai benefici per i disabili gravissimi

SANTA CATERINA. Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici per i disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.3 del D.M. 26/09/296 per l’applicazione dell’art.9 della L.R.8/2017 e s.m.i. L’istanza dovrà essere presentata, compilando esclusivamente l’apposito modulo in ogni sua parte, al Punto Unico di Accesso di via Malta n.71 a Caltanissetta nei seguenti periodi:

dal 1 gennaio al 30 giugno 1°Semestre

dal 1 luglio al 31 dicembre 2° Semestre

L’accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza da parte dell’Unità di valutazione Multidimensionale (UVM) dell’Azienda Sanitaria Provinciale , che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima:

entro il 30 settembre per le istanze presentate dal 1 gennaio al 30 giugno;

entro il 31 marzo per le istanze presentate dal 1 luglio al 31 dicembre.

Per i soggetti ai quali è stato riconosciuto lo “status di disabile gravissimo ” la percezione del beneficio, previa sottoscrizione del patto di cura, da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre:

Dal 10 ottobre – per le istanze presentate nel 1 semestre;

Dal 10 aprile – per le istanze presentate nel 2 semestre. Per maggiori informazioni, al seguente link trovate l’avviso e l’istanza: http://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/mostr…