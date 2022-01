San Cataldo. Scoperta e bonificata micro discarica di rifiuti. Individuati e sanzionati i trasgressori

SAN CATALDO. Una micro discarica a cielo aperto è stata individuata e bonificata nelle ultime ore. A renderlo noto è stato l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano.

“Abbiamo individuato una micro discarica nella periferia della città ed è stata prontamente bonificata l’area da parte della ditta multiecoplast, contemporaneamente sono stati individuati e sanzionati i trasgressori da parte della polizia municipale”.

L’assessore della Giunta Comparato ha poi ricordato: “L’abbandono di rifiuti è diventato insostenibile oltre che oneroso pertanto rivolgiamo un’appello alle cittadine e ai cittadini Sancataldesi affinché si interrompa questa pratica dell’abbandono dei rifiuti. Nel ringraziare la polizia municipale per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della comunità e la ditta Multiecoplast per la disponibilità dimostrata, da parte nostra facciamo il possibile per tutelare il territorio, ma occorre la collaborazione da parte di tutti i cittadini”.