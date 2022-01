Richiesta ripristino Commissione INPS esame invalidità presso comune di Mussomeli.L’intervista assessore Frangiamore.

MUSSOMELI – Il Sindaco Catania comunica che “nella giornata di ieri, – insieme all’assessore alle politiche sociali Daniele Frangiamore –

assessore al ramo, ha inoltrato all’indirizzo del presidente e al direttore della sede provinciale dell’INPS di Caltanissetta una apposita e circostanziata richiesta per il ripristino della commissione INPS per

l’accertamento di invalidità civile presso il Comune di Mussomeli.

Nello specifico abbiamo messo in evidenza come rappresenti un grave disagio il fatto che gli abitanti di un territorio, quale tutto il vallone, che

ricomprende diversi comuni quali Mussomeli, Acquaviva Platani,

Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Montedoro, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba per circa 25.000 abitanti, con una viabilità

fortemente critica ed inidonea al trasporto dei soggetti diversamente abili, o che devono essere riconosciuti tali, i quali debbano affrontare

un viaggio di circa 1 ora, bene che vada e smottamenti permettendo, per il riconoscimento. Non si può, infatti, ignorare il fatto che i nostri comuni sono collocati in un territorio idrogeologicamente a rischio e

viariamente penalizzato che porta, per i nostri concittadini, uno spostamento di circa 50/60 km e risultare estremamente difficoltoso (se non addirittura impossibile o, comunque, pericoloso), specie per quei

soggetti, ad esempio, affetti da gravi disabilità psicofisiche ed incontinenza sfinterica. Risulta superfluo, inoltre, specificare, che uno spostamento così importante, che riguarda molti utenti in particolare, va necessariamente eseguito con un mezzo di trasporto attrezzato e può comportare, quindi,

una spesa per il cittadino che oscilla tra €. 150 e €. 300, quando si riesce a trovare visto che non tutte le associazioni di volontariato sono provvisti di mezzi idonei. E’ proprio per i motivi sopra esposti che con questa istanza abbiamo richiesto formalmente il doveroso ripristino a Mussomeli delle Commissioni Inps per l’accertamento dell’invalidità civile. Aspettiamo, fiduciosi, il riscontro da parte del presidente e del direttore della sede INPS di Caltanissetta che certamente sapranno dimostrare grande sensibilità ed accoglieranno tale richiesta, riattivando anche a Mussomeli la Commissione INPS, così come giustamente fatto di recente con quella di Gela”.