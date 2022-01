Mussomeli, Banco Alimentare gestito dalla Misericordia Fratres e “S. Vincenzo”

MUSSOMELI – Insieme per il Banco Alimentare: Tre associazioni, radicate nel territorio, si prenderanno cura di gestire il predetto servizio: Misericordia, Fratres e la secolare “Conferenza S.Vincenzo”. Insieme, per gestire al meglio il servizio Banco Alimentare che, precedentemente, era gestito dalle parrocchie, dove già esistevano degli appositi elenchi di famiglie indigenti. Adesso dal prossimo 24 gennaio tale servizio sarà svolto, appunto, dalla Misericordia, in sintonia con la S. Vincenzo. Pertanto, gli interessati a tale servizio dovranno recarsi presso la sede della Misericordia in piazzale Mongibello, munito del Modello ISEE per aggiornare la propria posizione nei nuovi archivi già in approntamento presso, appunto, la suddetta sede. Da sottolineare che coloro i quali non dovessero risultare nei precedenti elenchi parrocchiali, potranno comunque registrare la propria posizione alla Misericordia se dal predetto modello ISEE si dovessero riscontrare i requisiti per potere fruire del Banco Alimentare. Per tali adempimenti, i volontari di piazzale Mongibello accoglieranno gli interessati nei seguenti orari: al mattino dalle 9,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

CARMELO BARBA