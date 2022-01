Malore al ristorante: muore il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Pasquariello

CALTANISSETTA. Arma dei Carabinieri in lutto per la morte del tenente colonnello Fabio Pasquariello in servizio presso il comando provinciale di Caltanissetta.

Il decesso s’è consumato ieri sera, poco dopo le ore 22, nel ristorante il Cacciatore di contrada Bigini. Qui il tenente colonnello, 57 anni, stava cenando quando, improvvisamente, ha accusato un malore accasciandosi.

Per lui si sono rivelati vani i tentativi di rianimarlo e di riuscire a strapparlo alla morte. Il tenente colonnello dei carabinieri, classe 1964, era a Caltanissetta dal 2017 e qui si era fatto apprezzare per la sua professionalità ed esperienza.

Originario di Treviso, aveva guidato il nucleo investigativo di Udine e Trieste dove si era dimostrato investigatore di spessore e qualità. Risale a qualche settimana fa la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana: onorificenza che aveva ricevuto da parte dei Prefetto Massimo Marchesiello dopo che gli era stata assegnata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.