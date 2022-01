La morte del maresciallo Trimarchi. Oggi sarà cremato. Il suo arrivo a Mussomeli nei prossimi giorni dove riposerà accanto alla moglie Giuseppina

MUSSOMELI –E’ deceduta una persona perbene, assai stimata dalla comunità locale dove era ben conosciuta. il Covid non gli ha dato scampo, nonostante le tre dosi fatte. Si tratta della nobile figura del maresciallo dei CC. In pensione Salvatore Trimarchi, deceduto nei giorni scorsi a Piacenza. Vi si era recato per trascorrerle le feste natalizie assieme alla figlia Mariella. Una triste notizia che si è diffusa in tutto il circondario e non solo. Oggi sarà cremato e nei prossimi giorni giungerà a Mussomeli per essere sepolto accanto alla moglie Giuseppina.