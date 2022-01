In partenza dall’aeroporto di Catania con coltello a serramanico e “tirapugni” nei bagagli. Denunciato dalla Polizia

Continuano i numerosi e rafforzati controlli, effettuati dal della Polizia di Frontiera e dal personale G.P.G. SAC dell’aeroporto di Catania, grazie ai quali, lo scorso 16 gennaio, un passeggero di 24 anni, in partenza per Roma Fiumicino, è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, il passeggero in questione, nel corso dei controlli di sicurezza sulla sua persona e sui bagagli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere vietato della lunghezza complessiva di 20 cm. e di una “noccoliera” (“tirapugni”); entrambi gli oggetti, celati all’interno del bagaglio a seguito dell’uomo, sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.