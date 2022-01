Impennata del contagio da Covid a San Cataldo con 114 nuovi positivi

SAN CATALDO. Violenta impennata, in termini di aumento del numero dei contagi da Covid, a San Cataldo. Nelle ultime ore infatti, nella cittadina sancataldese il numero dei positivi ha fatto registrare un balzo in avanti davvero notevole.

Basti dire che si sono registrati la bellezza di 114 casi accertati. Il tutto a fronte di 26 guariti. Il numero delle persone positive al Covid, pertanto, in Città è salito a quota 331 con 327 in quarantena domiciliare, 3 ricoverati in malattie infettive e uno fuori provincia.