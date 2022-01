I progetti per sistemare le due palestre scolastiche inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche

SERRADIFALCO. Le due palestre scolastiche nel Piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato dalla Giunta comunale. Si tratta del progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica della palestra e aree di gioco esterne della scuola media “Federico Polizzi” e del progetto per la messa in sicurezza della palestra della scuola “Giovanni Falcone” mediante demolizione e ricostruzione.

Per quanto riguarda la palestra della scuola d’infanzia “Falcone”, la stessa, che si trova accanto all’ala est della scuola elementare “Verga” crollata nel 2011, risulta chiusa da tempo immemore. Si tratta di una palestra che, prima della sua avvenuta chiusura, ospitava parecchi eventi sportivi ed era alquanto utilizzata. Per questa palestra il progetto, che ammonta a 999.500 euro, prevede la sua demolizione e ricostruzione.

Nel caso del progetto per la manutenzione straordinaria dell’altra palestra scolastica, quella della scuola media “Federico Polizzi”, l’intervento consisterà nella messa in sicurezza antincendio dell’edifico scolastico “F. Polizzi” e la riqualificazione energetica mediante la sostituzione dell’impianto attuale di climatizzazione invernale con un sistema più efficiente. L’importo previsto per la realizzazione di questa opera ammonta a 350 mila euro.