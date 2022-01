Gela, Eni: fumo per disservizio tecnico forno raffineria

Un “disservizio tecnico” all’interno di un forno dell’impianto Ecofining di Gela, nel Nisseno, ha provocato il fumo per alcuni minuti facendo scattare le procedure di emergenza. A chiarire quanto avvenuto nella bioraffineria siciliana è una nota di Eni.

“Nessuna conseguenza per le persone all’esterno del forno per altri impianti della raffineria”, si legge nella nota. Il forno è stato messo in sicurezza dalle squadre operative, supporta un titolo precauzionale anche dai vigili del fuoco interni. Attivato anche il piano di comunicazione a tutti gli enti, mentre sono in corso di accertamento le cause di quanto accaduto. (Foto di repertorio)