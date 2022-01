Covid. Nelle scuole di Mussomeli da domani si torna in presenza. Il sindaco: “Faremo presente la nostra posizione contraria”

MUSSOMELI. Da domani niente Dad e ritorno a scuola in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado a Mussomeli che al momento è Comune in zona arancione. La conferma è arrivata dal sindaco Giuseppe Catania che, in una nota, ha scritto: “E’ arrivata la risposta che avevamo chiesto all’ASP di Caltanissetta (SPEMP) per essere autorizzati ad emettere ordinanza Sindacale per svolgere la DaD – Didattica a Distanza in questi primi giorni della settimana. La risposta che abbiamo ricevuto (noi e gli altri comuni) è NEGATIVA e, dunque, da domani si ritorna con didattica in presenza”.

Il sindaco ha rimarcato: “Francamente, non condivido affatto questa risposta ma, senza autorizzazione dell’ASP, i Sindaci NON POSSONO emettere alcuna ordinanza, in quanto verrebbe impugnata dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) come già avvenuto nei giorni scorsi. Ovviamente non mi sento di biasimare quelle famiglie preoccupate che decideranno di non mandare i propri figli a scuola in queste prime giornate. Da parte nostra, giorno martedì 18 gennaio, al tavolo previsto in prefettura faremo presente la nostra posizione contraria”.