Covid nel nisseno, terapia intensiva a Gela con personale “positivo”. Pazienti a Caltanissetta, Dir. Sanitario: “Entro stasera li accogliamo”

“Sta avendo luogo lo spostamento dei i pazienti da Gela a Caltanissetta . In totale i casi di positività riscontrati nel personale in servizio presso l’ospedale di Gela, sono nove. Quattro medici, tra cui il primario del reparto, 3 infermieri e due operatori socio sanitari. I pazienti attualmente ospitati nella struttura di terapia intensiva sono 7, raggiungeranno il reparto di Caltanissetta entro sera”.

Lo ha detto a LaPresse Benedetto Trobia, direttore sanitario del Sant’Elia di Caltanissetta.”La situazione al momento è sotto controllo – prosegue – i casi di positività sono stati riscontrati nelle ultime 48 ore, nella struttura di Gela sono stati fatti tutti i dovuti screening, anche sul resto del personale in servizio. Tutti i positivi erano vaccinati con terza dose. In totale, con i pazienti provenienti da Gela, nel reparto di Caltanissetta attualmente raggiungiamo un numero di 28 degenti in terapia intensiva”