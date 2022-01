Covid. A Vallelunga domani si torna a scuola in presenza. Il sindaco: “Rispetto parere dell’Asp ma non lo condivido”

VALLELUNGA. Domani si torna a scuola in presenza a Vallelunga nonostante il Comune al momento sia in zona arancione per via dell’aumento di casi di positività al Covid registratosi negli ultimi tempi. Dunque, niente Dad.

A comunicarlo è stato il sindaco Pippo Montesano. In una nota il primo cittadino ha detto: “Questa mattina è arrivato il parere dell’asp , relativo alla richiesta che ho inoltrato ,come hanno fatto gli altri Sindaci ,per la sospensione delle attività didattiche in presenza e conseguente attivazione della Dad per il periodo in cui il nostro Comune sarà in “zona arancione”, così come previsto dell’ordinanza del Presidente della Regione n.1 art. 2 del 7 Gennaio 2022. Visto la risposta NEGATIVA, da domani le lezioni saranno svolte in presenza”.

Montesano ha poi affermato: “Personalmente, pur rispettando la decisione della risposta dell’ASP ,non la condivido affatto ,ma senza parere tecnico sanitario dell’asp territorialmente competente, il sindaco non può emettere, alcuna ordinanza, in quanto verrebbe impugnata dal TAR, come già avvenuto nei giorni scorsi. In quanto medico però , credo fermamente che il dato scientifico deve essere scrupolosamente ricercato , ritengo a tal proposito necessario fare uno screening sulla popolazione scolastica . Ovviamente non biasimo i genitori che decideranno di non mandare i figli a scuola ,i queste prime giornate , nell’attesa di avere un quadro più preciso della situazione che stiamo vivendo”.