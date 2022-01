Covid: a Mussomeli boom di vaccinazione nella fascia 5-11 anni

Meglio delle previsioni, meglio dei dubbi e delle perplessità dei genitori delle ultime ore.

Boom di vaccinazioni anti-Covid per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni a Mussomeli, nel Nisseno.

Negli ultimi giorni, erano state registrate 40 prenotazioni ma, a distanza di poche ore, la cifra è raddoppiata. “Il dato – spiega l’assessore Daniele Frangiamore – è più soddisfacente se si tiene conto dell’alto numero di bambini della fascia d’età interessata, ovvero quella compresa tra 5 e 11 anni, che si trovano in isolamento per contatti con compagni o con parenti positivi.

Tutti gli ottanta bambini che oggi si sono vaccinati lo hanno fatto con il sorriso, guadagnandosi l’attestato di coraggio che ho consegnato a ciascuno di loro. Sono stati incoraggiati dai volontari della Croce Rossa locale che, per l’occasione hanno indossato i costumi dei cartoni animati.

Un ringraziamento particolare va al dottore Benedetto Trobia che ha coordinato le operazioni sanitarie alla vaccinazione, e sono grato a tutte le persone che sono state coinvolte in questa giornata.

Complimenti anche ai bambini e ai genitori che, in un periodo in cui abbondano le bufale, si sono fidati della scienza, accettando il vaccino, l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il Coronavirus”.

foato archivio di hub pediatrico a Caltanissetta