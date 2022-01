Conferenza stampa Sindaco Catania. Accordo Comune Mussomeli e UNR- Università Pubblica di Rosario, facoltà di Medicina

MUSSOMELI – Conferenza stampa in sala giunta, nella mattinata di ieri, promossa dal sindaco Giuseppe Catania. Erano presenti gli assessori Jessica Valenza, Seby Lo Conte e Daniele Frangiamore, hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli e i consiglieri comunali Saverio Sciarrino e Iosella Schifano. Presenti anche Erica Moscatello (Ambasciatrice CONFAPI SICILIA PDTE Caccipit) ed il consorte Javier Raviculè. ll tema della conferenza stampa ha riguardato la situazione relativa alla Struttura Ospedaliera M.I. Longo e l’accordo tra Comune di Mussomeli e UNR – Università Pubblica di Rosario, facoltà di Medicina Da sottolineare che che nel pomeriggio si è tenuta una riunione operativa presso l’ASP di Caltanissetta tra il sottoscritto, sindaco di Mussomeli e il direttore generale dell’asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

Durante l’incontro, durato circa due ore, è stato possibile scendere nel dettaglio dell’accordo di cooperazione internazionale sigliato tra il comune di Mussomeli e l’UNR – Università Nazionale di Rosario, oltre che analizzare la documentazione relativa ai primi medici specialisti (chirurghi e pediatri) che hanno manifestato l’interesse a trasferirsi a Mussomeli e prendere servizio presso la struttura ospedaliera M.I. Longo.

Al termine dell’incontro è stato deciso di riservarsi altri 3/4 giorni per effettuare un ulteriore approfondimento su tutta la documentazione per poi proseguire, nel caso di conferma della validità del percorso (come noi riteniamo), con la indizione di appositi avvisi pubblici sperimentali dedicati alla struttura M.I. Longo per il reclutamento del personale medico specialistico necessario per la piena attuazione della nuova rete ospedaliera.

