Campofranco. Lipari (M5S): “Drammatica la situazione e dell’edificio scolastico “Luigi Pirandello”

CAMPOFRANCO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del capogruppo consiliare di minoranza del M5S diCampofranco, Enrico Lipari sulla situazione dell’edificio scolastico “Luigi Pirandello”.

“Durante l’ultimo consiglio comunale si è discusso della situazione strutturale dell’edificio scolastico “Luigi Pirandello” di Campofranco, l’unico rimasto dopo la chiusura ad Agosto 2020 (sempre per inagibilità) di quello sito in contrada Erbe bianche, il quale si trova in una situazione drammatica in quanto sprovvisto della dichiarazione di agibilità. A certificarlo è lo stesso Comune di Campofranco tramite una nota dell’Ing. capo dell’area tecnica in risposta alla Dirigenza scolastica che chiedeva tali certificazioni, il quale certifica l’incresciosa condizione in cui versa l’immobile di Via Piave ma anche il Comune di Campofranco.

Infatti, non solo l’immobile non risulta conforme alle norme antisismiche, è privo di certificazione incendi, non possiede il contratto di manutenzione degli estintori; il capo area dichiara anche che in assenza di fondi assegnati all’ufficio tecnico non si può provvedere alla sostituzione lampade d’emergenza non funzionanti e revisione straordinaria impianto elettrico d’emergenza; così come alla revisione dell’impianto idrico antincendio.

Inoltre i cancelli motorizzati risultano privi di collaudo; non risultano i verbali di verifica relativi a corpi illuminanti ed elementi non strutturali e l’ente è privo di un programma di manutenzione del verde; altra mancanza totale è quella relativa alla certificazione delle vetrate presenti nella parte dell’androne.

La drammaticità della situazione risulta evidente quando viene sostenuto che l’area tecnica risulta sprovvista di personale e non riesce a ritrovare i documenti assegnati ad ex dipendenti riguardanti le dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento, quello antincendio, della denuncia INAIL sui sistemi di protezione contro le scariche, delle verifiche ispettive dell’impianto messa a terra, della protezione scariche atmosferiche e della rete idrica antincendio. Incredibile!

Avevamo chiesto di utilizzare i 100.000 euro della norma Fraccaro proprio per intervenire sulla scuola, ma si è preferito usarli per sistemare poco più di 50 mt di manto stradale del corso principale di Campofranco. Abbiamo anche criticato l’incapacità dell’amministrazione di reperire fondi per l’edilizia scolastica, cosa che hanno fatto e continuano a fare molti comuni ma soprattutto ben più grave l’incapacità di spendere quelli che già in bilancio, come i 30.000 euro dei fondi di coesione non utilizzati inspiegabilmente per il 2021.

I problemi legati al mondo scolastico purtroppo non finiscono qui, abbiamo fatto notare come anche la questione mensa sia incredibile con la scelta di portare i bambini dai 3 ai 10 anni presso una struttura a 5 km di distanza percorrendo la statale 189. Su questo tema abbiamo cercato di far capire come la soluzione migliore dia quella di portare i pasti all’interno della scuola stessa. Insomma una situazione che non tutela la salute e la sicurezza dei bambini e dei lavoratori del mondo della scuola”.

Enrico Lipari, Capogruppo Movimento 5 Stelle di Campofranco.