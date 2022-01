L’Asp di Caltanissetta ha deciso di riaprire l’RSA di via Luigi Monaco per accogliere 30 pazienti Covid in attesa di ricovero.

La scelta, coordinata dal direttore di Presidio Benedetto Trobia e tutto lo staff dirigenziale, è stata dettata dall’impennata di contagi che ha caratterizzato il capoluogo negli ultimi giorni.

In tutta la Provincia di Caltanissetta sono oltre i 3mila gli attuali positivi e il picco si registra soprattutto nel capoluogo e nel Comune di Gela.