Approvati a Santa Caterina 13 progetti di Democrazia Partecipata

SANTA CATERINA. In totale sono stati 13 i progetti di Democrazia partecipata che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito ha approvato e validato con il “Bilancio Partecipativo 2021”. Per il 2021 la somma destinata al Bilancio Partecipativo è stata di 10mila euro.

L’intero iter è stato avviato nel novembre scorso. Sono state in totale 14 le proposte presentate, vagliate e valutate dal Tavolo tecnico costituito dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai capi gruppo consiliari e dai Responsabili dei Settori comunali interessati.

Di queste, 13 sono state ammesse. Le proposte approvate sono quella dei Volontari del gruppo “Affido, attività di volontariato cani randagi” (2000 euro), dell’Asd Icaro con il progetto “Basket e Salute” (800 euro), Asd Dinamica Volley con il progetto “Summer Volley” (800 euro), dell’Asd Santa Caterina Villarmosa con il progetto “Calcio nei quartieri” (700 euro), dell’Associazione San Francesco con il progetto “San Francesco (500 euro), dell’Associazione Filarmonica Caterinese “Mimì Di Martino” con il progetto “Uno spartito per tutti” (800 euro),

dell’Associazione Sans Souci” con il progetto “La Terra nelle nostre mani” (100 euro), del gruppo volontari dell’infiorata con il progetto “Infiorarte” (500 euro), quello dei volontari di pittura Miccichè con il progetto “Arte in paese” (500 euro), quella legata al progetto “Uno sguardo all’arte caterinese, Sacra Famiglia” per 900 euro, il progetto Cinema per Bambini dell’associazione Villa Hermosa con il progetto “Cinema per bambini di 500 euro, quella del comprensivo Santa Caterina – Resuttano con il progetto “Calcio, basket e pallavolo” di 500 euro e infine, quella dei volontari dell’Infiorata con l’infiorata a maggio (500 euro).