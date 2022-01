Al via il progetto “Scommettiamo che non lo sai? Viaggio nelle nuove dipendenze” affidato dal Distretto Socio Sanitario 8 Caltanissetta a Casa Rosetta.

Oggi, presso l’Istituto comprensivo Santa Caterina – Resuttano, ha preso il via il progetto “Scommettiamo che non lo sai? Viaggio nelle nuove dipendenze”. Il progetto, a valere sul piano di zona 2018-2019 del Distretto Socio-Sanitario n. 8 Caltanissetta è stato affidato all’Associazione Casa Rosetta di Caltanissetta, che da oltre trenta anni, con strutture accreditate e qualificate anche in campo internazionale, opera nell’ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione, accrescendo nel tempo competenze e specializzazioni che ne hanno fatto un punto di riferimento nell’ambito della prevenzione e del trattamento delle dipendenze.

La gestione del progetto prevede l’ausilio di personale qualificato e costantemente aggiornato sulle tematiche in oggetto, in grado di intervenire con competenza e professionalità nel delicato compito della prevenzione, caratteristica per arginare il dilagante fenomeno dell’abuso da sostanze e delle nuove dipendenze di natura comportamentale.

Tale progettualità nasce per dare risposta ad un preciso bisogno che è stato manifestato in occasione dei Tavoli tematici indetti durante la programmazione del Piano di zona 2018-2019.

Da un’attenta osservazione dei territori coinvolti Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina e Sommatino, condotta da vari Enti, Istituzioni e Associazioni che operano a contatto con minori a rischio, è stata espressa l’esigenza di un urgente intervento ad hoc, al fine di contrastare anche con la prevenzione il fenomeno delle dipendenze, che coinvolge tanti adolescenti.

La metodologia utilizzata prevede l’integrazione tra cooperative learning, brain storming, lavori individuali e di gruppo, lezioni frontali e collaborative, discussioni, ricerca e approfondimento.

Le attività saranno realizzate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto che hanno aderito all’iniziativa. Gli interventi di prevenzione saranno strutturati su specifiche unità tematiche della durata di dieci ore e rivolte a classi differenziate.

Le Amministrazioni dei Comuni facenti parte del Distretto, si dicono contente di avere avviato anche questo progetto incluso nel Piano di zona 2018-2019 e di potere intervenire in un’ottica di prevenzione delle numerose dipendenze all’interno delle scuole. Questo progetto consentirà agli studenti di confrontarsi su una problematica molto attuale, se si tiene conto delle varie dipendenze che si sono sviluppate negli ultimi tempi accanto a quelle tradizionali derivanti dall’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, come le dipendenze tecnologiche, da smartphone, da videogiochi e da internet, da relazioni virtuali, da gioco di azzardo on line e da shopping compulsivo.

L’augurio è che questo progetto raggiunga l’obiettivo che ci si aspetta e che si riduca il numero dei minori a rischio di dipendenze.