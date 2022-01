A Sommatino 9 nuovi casi di positività al Covid ma anche 30 guariti. Al momento sono 175 i casi di contagiati

SOMMATINO. Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid a fronte di 30 guarigioni. A fare il punto della situazione legata al contagio a Sommatino è stato il sindaco Elisa Carbone. Il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è di 175.

Il sindaco ha poi rilevato: ” L’attenta attività di monitoraggio che svolgiamo quotidianamente ci permette di avere dati allineati e di collaborare in stretta sinergia con l’Asp. Si tratta di un lavoro che, come molti di voi sanno per averne avuto dimostrazione, richiede molto tempo ed assorbe tante energie ma riteniamo che, in momenti come quello che stiamo attraversando, avere il controllo della situazione ed essere sempre a disposizione della cittadinanza sia fondamentale. Desideriamo potere essere d’aiuto a chiunque abbia bisogno”.