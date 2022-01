A Serradifalco il sindaco ha nominato responsabili e vice responsabili delle aree di posizione organizzativa del Comune

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha nominato i 5 responsabili d’area e i vice responsabili che operano in seno all’ente comunale. Responsabile dell’area Po1 amministrativa è stato riconfermato Giuseppe Benfante Picogna, mentre per l’area Po2 economico finanziaria il nuovo responsabile è il dott. Ivan Paci, entrato a far parte dell’organigramma comunale grazie alla convenzione che il Comune di Serradifalco ha fatto con quello di Milena per il suo utilizzo. Responsabile dell’area Po3 Governo del Territorio è stato confermato l’arch. Michele D’Amico, mentre responsabile dell’area Po4 Edilizia e SUAP l’arch. Matteo Lamberti. Infine, nell’area Po5 Contratti e contenzioso, Gare di appalto e Tributi, è stato confermato Pietro Giumento.

Le nomine varranno sino al 31 dicembre del 2022. Il sindaco ha anche indicato i nuovi vice responsabili d’area che saranno Pietro Giumento per l’Area Po1 Amministrativa e affari generali; Giuseppe Benfante Picogna per l’area Po2 Economico finanziaria; Matteo Lamberti per l’Area Po3 Governo del Territorio; Michele D’Amico per l’area Po4 edilizia e Suap; e Ivan Paci per l’area Po5 Contratti e contenzioso, Gare di appalto e Tributi.