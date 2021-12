Sicilia, migranti. Card. Montenegro: “Se Gesù fosse nato oggi sarebbe un piccolo migrante arrivato su una carretta del mare”

Un bimbo di nemmeno un anno in Libia e’ stato affidato dai genitori a estranei ed e’ giunto a Lampedusa. Una storia di questi giorni che al cardinale Francesco Montenegro, per anni arcivescovo di Agrigento, fa dire: “Penso che la storia del presepe non sia finita. Dopo duemila anni i piccoli devono ancora essere lasciati sulla barca e restare in una nave per giorni in attesa. Ecco, credo che se Gesù fosse nato oggi probabilmente sarebbe un piccolo migrante arrivato su una carretta del mare in cerca di un porto”.

Dalle coste africane, spiegano in una intervista a Repubblica, arrivano “tante persone diverse: poveretti ma anche menti che noi non possiamo parlare di frutto. Perche’ diciamo integrazione ma in realta’ intendiamo tolleranza: stai buono e fai il bravo. Integrazione e’ trovare le cose in comune e camminare insieme. E invece scappiamo”. Dalla poverta’ che ci disturba, innanzitutto, che ci mette a disagio: “L’altro che mi sbatte in faccia le sue difficolta’ mi sta dicendo che io che mi sento cosi’ civile forse un po’ sono responsabile. Allora e’ meglio pensare che non ci riguarda”. E invece ci riguarda “tantissimo”.