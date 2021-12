Niscemi piange le tre giovani vittime dell’incidente stradale, il sindaco: “Lutto cittadino, tragedia sconvolgente”

A Niscemi, dove la notte scorsa per un incidente stradale hanno perso la vita Gaetano Parisi di 20 anni, Rosario Quinci di 18 e Alessandro Cirrone di 16, sara’ lutto cittadino il giorno dei funerali. Un quarto ragazzo, che viaggiava sulla Citroen C3 insieme alle tre vittime lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A proclamare il lutto cittadino e’ il sindaco Massimiliano Conti che ha parlato di una “profonda tragedia che ha sconvolto l’intera comunita'”.

Il primo cittadino questa mattina ha incontrato i genitori dei tre ragazzi ed “ho visto un qualcosa di sconvolgente. Le lacrime tagliavano i volti anche degli amici. C’e’ rabbia per un evento tragico. Dobbiamo riflettere su questa profonda tragedia che ci ha sconvolto tutti”. Un giorno di Natale di rabbia a Niscemi, per un evento imprevedibile.

I quattro ragazzi facevano ritorno a casa intorno alle 3 di notte quando lungo la Sp 11 Gela – Niscemi la Citroen sulla quale viaggiavano – per cause in corso d’accertamento da parte della polizia – si e’ andata a scontrare contro il muro di cinta di un’azienda.

L’impatto e’ stato violentissimo. Tre di loro hanno perso la vita, mentre un quarto e’ in rianimazione a Caltanissetta dove e’ stato trasferito con un’ambulanza dall’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela.