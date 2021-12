Mussomeli, consiglio comunale domani per riqualificazione Piazza Umberto

MUSSOMELI – il Consiglio Comunale DI Mussomeli è stato convocato dal Presidente Gianluca Nigrelli, n seduta pubblica, adunanza straordinaria e aperta, per: domani 13 dicembre 2021, alle ore 10,00, nell’aula Consiliare “F. Sorce “ del Comune per la trattazione dell’unico punto ordine del giorno: “lavori di manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I di Mussomeli”. Il presidente ricorda che nel rispetto delle ordinanze vigenti in materia di emergenza COVID, per l’accesso all’aula, è richiesto il possesso del green pass. E che I lavori saranno trasmessi in diretta sul profilo facebook del Comune di Mussomeli (https://www.facebook.com/comune.mussomeli) e sulla pagina web dell’Ente (https://www.comunedimussomeli.it ).