Mussomeli, consiglio comunale approva rendiconto esercizio finanziario 2018 ed altro

MUSSOMELI – Si è riunito, ieri pomeriggio, sotto la presidenza dell’ avv. Gianluca Nigrelli, il Consiglio Comunale nell’aula consiliare “Francesca Sorce” del Palazzo Municipale, in seduta pubblica, sessione ordinaria, per trattare i punti all’ ordine del giorno ed esattamente:: 1. Scelta degli scrutatori; 2. Intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. Atto d’indirizzo; 3. Verifica della qualità e della quantità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 agosto 1978, n. 457, per l’anno 2020; 4. Verifica della qualità e della quantità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 agosto 1978, n. 457, per l’anno 2021; 5. Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario anno 2018; 6. Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2020; 7. Approvazione del regolamento su sale giochi e spazi per il gioco. Una seduta, durata circa un’ora e mezza, che ha registrato la scelta degli scrutatori nei consiglieri di Lo Conte, Morreale e Mantio e la presenza di 10 consiglieri su 16 (6 della maggioranza e 4 della minoranza). Sono stati trattati ed approvati i punti in discussione, tranne il 2 punto tolto, e non votato, per ulteriori approfondimenti.