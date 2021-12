La Sicilia in tre diversi libri: presentati a San Cataldo i romanzi di Bellanca, Tirrito e Interlandi

L’evento “Dalla lettura al palato” si è svolto nella sala Falcone-Borsellino del comune di San Cataldo. Gli autori Giuseppe Bellanca, Roberto Tirrito e Antonio Interlandi hanno dialogato con la conduttrice Anna Rita Donisi, presentando rispettivamente “Racconti di casa nostra”, “La seconda era spaziale” e “Non aspettare il prossimo Natale”.

Ha aperto i lavori la vicesindaco Marianna Guttilla sottolineando la forte volontà di appoggiare e valorizzare eventi culturali come questo; l’evento, patrocinato dal Comune, è inserito nel ricco calendario cittadino “Tutto un altro Natale”. San Cataldo è, infatti, al momento addobbata a festa e teatro giornaliero di mercatini, eventi e momenti aggregativi.

La conduttrice ha magistralmente condotto la platea in tre direzioni, una per ogni romanzo. Gli autori hanno raccontato di una sicilianità “sicuramente colma di bellezza”; ognuno di loro, infatti, ambienta il proprio romanzo in Sicilia (o almeno in parte) e la racconta a suo modo, negli anni ‘80 o ancor prima, ai nostri giorni o in un’era spaziale, “La seconda era spaziale”. La cittadinanza risponde sempre positivamente a eventi culturali; una sala gremita come quella di oggi, aggrega bene e fa riflettere.

La serata si è conclusa sul FoodBus con un aperitivo per i presenti; il tipico bus inglese a due piani è partner commerciale dell’evento organizzato da Mariangela Galante, responsabile marketing SimplyBiz.

L’autore Roberto Tirrito ha curato la grafica e le foto ufficiali sono a cura di Sonia Orlando.