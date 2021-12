Il Covid torna a farsi sentire a Bompensiere: due persone positive al tampone rapido

BOMPENSIERE. Torna a farsi sentire a Bompensiere il Covid dopo un periodo nel quale il Comune è stato Covid free. E’ di poco fa la notizia che s’è registrata la positività di due persone al tampone rapido. A comunicarla è stato il sindaco Salvatore Virciglio: “Sono venuto a conoscenza della positività di due nostri concittadini al tampone rapido. Fanno parte dello stesso nucleo familiare e sono in isolamento fiduciario volontario in attesa dell’intervento dell’ASP”.

Ovviamente le due persone dovranno essere sottoposte a tampone molecolare per accertarne la positività. Nel frattempo, l’intero nucleo familiare, in via precauzionale e prudenziale, come ha fatto sapere il sindaco, si è sottoposto ad un isolamento volontario. Virciglio ha concluso sottolineando che terrà la cittadinanza del piccolo Comune nisseno aggiornata sull’evolversi della situazione raccomandando l’utilizzo della mascherina e il rispetto delle precauzioni per evitare il contagio.