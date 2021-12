Covid, Brusaferro: “Reinfezioni con Omicron, completare dosi e booster”

“Nelle ultime settimane, in virtu’ della circolazione della variante Omicron, si segnalano anche casi di reinfezione in persone che avevano gia’ contratto l’infezione Covid e questo richiama l’importanza di completare i cicli vaccinali e le dosi booster”. Cosi’ il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.

“C’e’ un incremento delle ospedalizzazioni: per le terapie intensive – ha spiegato – siamo al 12,9% di occupazione passando dai 1023 ricoverati la settimana scorsa ai 1226 questa settimana. Anche per le aree mediche c’e’ un trend di crescita, passando da 8722 ricoverati la settimana scorsa a 10.866 e superando il 17% di occupazione dei posti letto.

C’e’ come proiezione la probabilita’ che nell’arco di 3-4 settimane le percentuali di posti letti vadano a occuparsi progressivamente”. Brusaferro ha inoltre evidenziato come il numero di tamponi stia crescendo “in modo significativo e ormai quotidianamente si supera la soglia del milione di test effettuati”,