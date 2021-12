Caltanissetta, Sistema Montante. Venturi, “Come Lombardo osteggiò riforma Asi”

“L’allora presidente della Regione Raffaele Lombardo osteggiava la riforma delle aree industriali, cosi’ come faceva sottotraccia Montante. Sono stato io, nella qualita’ di assessore regionale tecnico, a convincere molti deputati regionali, di maggioranza e di opposizione, a esprimersi favorevolmente per la riforma delle Asi”.

E’ quanto ha affermato l’imprenditore Marco Venturi, ex assessore regionale alle Attivita’ Produttive, deponendo nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta, al processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra con il rito ordinario nei confronti di 17 imputati. “Lombardo – ha aggiunto l’imprenditore nisseno divenuto uno dei principali accusatori dell’ex leader di Confindustria Sicilia – voleva che isolassi l’ex presidente Irsap Alfonso Cicero mentre denunciava con coraggio il malaffare nelle aree industriali di Enna e di Caltanissetta rischiando per la sua incolumita’. Montante non ha mai firmato un atto di costituzione di parte civile contro la mafia”.

Il processo riprendera’ il 19 gennaio con il controesame di Venturi da parte del collegio difensivo.