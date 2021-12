Caltanissetta, la storia di una “Parente Serpente” in diretta su RAI 2 a “I Fatti vostri”

La settimana scorsa vi avevamo raccontato la storia di una donna vittima di stalking. A differenza di quanto accade di solito, quando un uomo molesta una donna, “vittima” e “carnefice” sono entrambe donne.

(Leggi: Caltanissetta, Donna contro Donna. “Io, vittima di stalking protetta dal Codice Rosso”)

“Io ho vissuto per 10 anni un incubo sul quale, finalmente, ho potuto mettere la parola fine” aveva commentato la vittima nelle nostre pagine. E la sua vicenda non si è fermata a quanto stabilito dal Tribunale di Caltanissetta ma è arrivata in diretta sulle reti nazionali.

Gli autori dell’apprezzata trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” in diretta la mattina su Rai 2, dopo aver letto il nostro articolo sul web, hanno contattato l’avvocatessa Valentina Fiorenza, legale della donna, per ascoltare tutta la vicenda e invitarla insieme alla sua cliente in trasmissione per essere intervistate dal giornalista Salvo Sottile.

La vicenda di una “Parente serpente”, come l’ha definita il conduttore che ha ascoltato la storia di una gelosia spinta al limite del morboso, non è soltanto un fatto di cronaca ma un’opportunità per sottolineare come la giustizia sia capace di tutelare le vittime di abusi.

“Io ho gli occhi azzurri e i capelli biondi. Mia cognata è una donna molto graziosa ma, a differenza mia, è mora con gli occhi scuri. L’ossessione di questa persona nei miei confronti è arrivata addirittura a spingerla a cambiare i suoi connotati fisici, indossare lenti a contatto colorate e tingersi i capelli biondo platino. Una scelta che, a mio avviso, è indicativa del suo stato di malessere nei miei confronti”.

Al perché sia nata questa ossessione la vittima, O.R., non ha saputo dare mai una vera spiegazione: “Io mi sono posta tantissime domande e non ho trovato risposte, la cattiveria gratuita non ha mai giustificazione”.

Una situazione sempre più soffocante e invasiva che ha coinvolto non soltanto lei ma anche la figlia minorenne: “Ho subito minacce fisiche e verbali e nonostante la mediazione della famiglia non c’è stato alcun miglioramento ma, al contrario, le aggressioni sono proseguite fino a obbligarmi ad attivare il codice rosso per tutelare me e la mia famiglia. Una situazione insostenibile che ci ha portato anche a trasferirci in un’altra abitazione lasciando la villetta bifamiliare di cui eravamo e siamo ancora proprietari”.

“Lo stalking reiterato e aggravato – ha spiegato la legale della vittima Valentina Fiorenza intervenuta in trasmissione insieme a Oriana -, ha coinvolto anche la figlia della mia assistita ed è anche per tutelare la minore che abbiamo deciso di intervenire”.

Giustizia è stata fatta.

Per rivedere la puntata di “I Fatti Vostri” di oggi è possibile visitare il portale di Rayplay